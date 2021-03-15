İndirim talep ederek paranızı geri alabilirsiniz! Emsal karar! Neredeyse yüzde 51'e varan değişim...
Mahkeme geçtiğimiz ay emsal bir karar aldı. Bursa 4'üncü Bölge Adliye Mahkemesi, pandemi sebebiyle kirada yüzde 50'lik mücbir sebep indirimi kararı verdi. Bu dava kirasını ödeyemeyen esnafın 'uyarlama davası' açabilmesi için örnek teşkil etti. Kararı değerlendiren Hukukçu Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Emsal bir karardır, pandemi şartları gerekçe gösterilerek işyeri kiralarında indirim talepli uyarlama davalarının açılabileceğini gördük. Kirasını ödeyemeyen esnaf, 'uyarlama davası' açarak indirim talep edebilir" dedi.
Mahkeme kirasını ödeyemeyen kiracı ve dükkan sahibi için emsal bir karara imza attı. Bursa 4'üncü Bölge Adliye Mahkemesi'nden kiracılar için emsal bir karar geldi. Buna göre, Restoran işleten bir kiracı 23 bin liralık kirasını ödeyemediğini söyleyerek, mahkemeye başvurdu. Kirada yüzde 50 indirim talep eden esnafın, içinde bulunduğu durum gözetilerek, tedbir kararı verildi. Kirası da 11 bin 500 liraya indirildi.
Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan işyerlerindeki kiracıların kira bedelinde indirim talebinde bulunabileceklerini belirten Doç. Dr. Yeniocak, kiracıların indirimden başka, ödemenin ertelenmesi ve/veya taksitlendirilmesi gibi taleplerde bulunma hakkına da sahip olduklarını söyledi.
Bu tür olağanüstü süreçlerde mahkemelerin sözleşmelere müdahalesinin Türk hukuk sisteminde mümkün olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yeniocak, "Ancak bunun için dava açılması gerekir. Uyarlama davaları dediğimiz bu davalar, öngörülemeyen gelişmeler karşısında mahkemelerin sözleşmelere müdahale etmesi için açılır.
Kira ilişkilerinde bu davalar genelde kira bedelinin indirilmesi şeklinde karşımıza çıksa da Kovid-19 sürecinde yaşanan birçok örnekte, kira bedelinin indirilmesinin yanında; işyerinin kapalı kaldığı dönem için kira ödenmemesi, cironun önemli ölçüde düştüğü dönemler için ödemelerin ertelenmesini ve/veya taksitlere bölünmesini gerektiriyor.