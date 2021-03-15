İndirim talep ederek paranızı geri alabilirsiniz! Emsal karar! Neredeyse yüzde 51'e varan değişim...

Mahkeme kirasını ödeyemeyen kiracı ve dükkan sahibi için emsal bir karara imza attı. Bursa 4'üncü Bölge Adliye Mahkemesi'nden kiracılar için emsal bir karar geldi. Buna göre, Restoran işleten bir kiracı 23 bin liralık kirasını ödeyemediğini söyleyerek, mahkemeye başvurdu. Kirada yüzde 50 indirim talep eden esnafın, içinde bulunduğu durum gözetilerek, tedbir kararı verildi. Kirası da 11 bin 500 liraya indirildi.