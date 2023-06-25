Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

Kurban Bayramı'nın olduğu haftaya girdik. Yeni hafta yeni burç yorumları demek! Haftalık burç yorumları yapıldı. Uzman Astrologlar o burçları işaret ederek 'Gergin bir hafta sizi bekliyor. Sakin olun' diyor. Peki bayram haftası hangi burcu neler bekliyor? Akrep, Kova, Boğa, Yay, Oğlak, Yengeç...

25.06.2023 17:39 - Son Güncelleme: 25.06.2023 17:39
Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

Burç yorumlarını yakından takip edenler buraya! Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bayram hazırlıkları devam ederken izne çıkanlar mutlu, çalışanlar ve işleri nedeniyle tatil yapamayanlar ise gergin. Hem tatil yapıp hem mutluz olanlar da yok değil. Özellikle bu burçlar için kırmızı alarm verildi. Aman sinirlerinize hakim olun. İşte haftalık burç yorumlarıyla isyan bayrağını çekecek burçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

KOÇ

Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar önümüzdeki günlerde dikkatli olun. Özellikle maddi konuların ilişkinizi sekteye uğratmasına müsaade etmeyin. Sevgilinizle, eşinizle, ortağınızla para konuşmak için iyi bir hafta değil.

Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

BOĞA

Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar bu günlerde aile büyüklerinizle olan ilişkinizi gözden geçirin. Keza rahatsız edici bir memnuniyetsiz sizi bekliyor olabilir. Gayrimenkul konularında da ani değişimlere dikkat edin.

Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

İKİZLER

İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar bu günlerde tüm ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Bire bir insanlarla karşılıklı işler için pek müsait bir hafta değil.

Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

ASLAN

Aslanlar ve yükseleni Aslan olanlar haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz.

SON DAKİKA