Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!
Kurban Bayramı'nın olduğu haftaya girdik. Yeni hafta yeni burç yorumları demek! Haftalık burç yorumları yapıldı. Uzman Astrologlar o burçları işaret ederek 'Gergin bir hafta sizi bekliyor. Sakin olun' diyor. Peki bayram haftası hangi burcu neler bekliyor? Akrep, Kova, Boğa, Yay, Oğlak, Yengeç...
25.06.2023 17:39 - Son Güncelleme: 25.06.2023 17:39
Burç yorumlarını yakından takip edenler buraya! Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bayram hazırlıkları devam ederken izne çıkanlar mutlu, çalışanlar ve işleri nedeniyle tatil yapamayanlar ise gergin. Hem tatil yapıp hem mutluz olanlar da yok değil. Özellikle bu burçlar için kırmızı alarm verildi. Aman sinirlerinize hakim olun. İşte haftalık burç yorumlarıyla isyan bayrağını çekecek burçlar...