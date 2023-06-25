Bayramda isyan bayrağını çekecek 4 burç! Barut fıçısı gibi dolaşacaklar! Elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzayacak!

Burç yorumlarını yakından takip edenler buraya! Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bayram hazırlıkları devam ederken izne çıkanlar mutlu, çalışanlar ve işleri nedeniyle tatil yapamayanlar ise gergin. Hem tatil yapıp hem mutluz olanlar da yok değil. Özellikle bu burçlar için kırmızı alarm verildi. Aman sinirlerinize hakim olun. İşte haftalık burç yorumlarıyla isyan bayrağını çekecek burçlar...