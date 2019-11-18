Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu
Geçtiğimiz cuma günü Karaköy'de kendi halinde yürüyen başörtülü 2 kıza saldırarak darp ve hakaret eden Semahat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırgan kadının ikamet ettiği Beyoğlu'nda komşularına ve çevre esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı.
18.11.2019 14:05
- Son Güncelleme: 18.11.2019 14:05
Buradan geçerken küfürlü konuşmaları oluyordu. Biz müdahale edemiyorduk. Yanılmıyorsam psikolojik sorunları vardı. Ama çok ağır küfürler ediyordu. Biz de olayı televizyonda gördükten sonra onun olduğunu anladık. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum. İnsanlar kendisine tepki gösterdiğinde müdahale ediyordu. Hakaret edip şiddet kullanıyordu.
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