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Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu

Geçtiğimiz cuma günü Karaköy'de kendi halinde yürüyen başörtülü 2 kıza saldırarak darp ve hakaret eden Semahat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırgan kadının ikamet ettiği Beyoğlu'nda komşularına ve çevre esnafa da terör estirdiği ortaya çıktı.

18.11.2019 14:05 - Son Güncelleme: 18.11.2019 14:05
Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.,'nin ikamet ettiği Beyoğlu'ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıktı.

Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu

Kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibine de şiddet uyguladığı ifade edilen kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu

Saldırgan Semahat Y.,'nin çevredeki esnafa da saldırıda bulunduğunu söyleyen Selahattin Kaya, "Buradan geçerken de esnaf olarak da zaman zaman şikayetlerimiz oluyordu. Bunu polise de bildirdik.

Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu

Buradan geçerken küfürlü konuşmaları oluyordu. Biz müdahale edemiyorduk. Yanılmıyorsam psikolojik sorunları vardı. Ama çok ağır küfürler ediyordu. Biz de olayı televizyonda gördükten sonra onun olduğunu anladık. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum. İnsanlar kendisine tepki gösterdiğinde müdahale ediyordu. Hakaret edip şiddet kullanıyordu.

Başörtülü kıza saldıran kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Komşuları konuştu

Ailesi yok. Burada tek başına kalıyor. Burada kırdıkları şeyler oluyordu. Madde aldığını düşünüyoruz. Saldırıda onun da etkisi olabilir" diye konuştu.

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