Türkiye bir sağlık üssüne daha kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi. Hastanenin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada katılımcılara hitab eden Cumhurbaşkanı açılışı doktorlarla birlikte gerçekleştirdi. ▶️ Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaları ziyaret etti! ÖNCE AÇILIŞ SONRA ZİYARET Törenin ardından Başkan Erdoğan, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretini çocuk hastaların tedavi gördüğü bölümde gerçekleştirdi. ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ Çocukların yanına giden Erdoğan, tek tek ilgilendiği çocuklarla sohbet etti. Tedavi altındaki çocuklara moral veren Erdoğan oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi. Çocukların da Erdoğan'a ilgi gösterdiği buluşmada sıcak görüntüler ortaya çıktı.