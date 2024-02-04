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Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaları ziyaret etti

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışını yaptıktan sonra çocuk hastaları ziyaret etti. O anlarda sıcak görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 16:27 Güncelleme 04 Şubat 2024, 17:19
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nde çocuk hastaları ziyaret etti 1

Türkiye bir sağlık üssüne daha kavuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi.

Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nde çocuk hastaları ziyaret etti 2

Hastanenin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada katılımcılara hitab eden Cumhurbaşkanı açılışı doktorlarla birlikte gerçekleştirdi.

▶️ Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde çocuk hastaları ziyaret etti!

Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nde çocuk hastaları ziyaret etti 3

ÖNCE AÇILIŞ SONRA ZİYARET

Törenin ardından Başkan Erdoğan, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretini çocuk hastaların tedavi gördüğü bölümde gerçekleştirdi.

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