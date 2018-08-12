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Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

12 Ağustos 2018 Pazar, 20:24:17 Güncelleme: 20:39:34
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Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

Şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladıktan sonra hastaneye giden bir kadın, şikayetinin ardından yatan nedeni öğrenince şoke oldu.

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Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

Hindistan'da yaşayan Lekshmi, baş ağrısının sebebinin kulağında yaşayan bir örümcek olduğunu öğrendi.

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Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

Doktor tarafından yapılan muayenede, talihsiz kadının kulağının içinde sekiz bacaklı tüyler ürpertici bir örümcek olduğu görüldü.

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Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

Lekshmi ise korkudan delirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

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Baş ağrısıyla doktora gitti! Kulağından çıkan şoke etti!

"Kulağımda bir yaratığın hareketini hissedebildiğim için çok korktum. Akut kulak ağrısı yerini giderek daha keskin ağrılara bırakıyordu. Doktor kulağımda bir örümcek olduğunu söylediğinde delirdim."



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