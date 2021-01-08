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Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! "Büyük bir kuraklık bizi bekliyor"

Kuraklık gerçeği son yılların en büyük sorunlarından bir tanesi olarak karşımızda. Sivas'ta kuraklık kent genelindeki birçok baraj ve göllerini etkiledi. Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'nda su seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye indi. Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu son 5 yılda yaklaşık 1 kilometre çekildi. Çekilmeyle birlikte Yapalı köyünde sular altında kalan eski mezarlar da ortaya çıktı.

DHA
08.01.2021 09:12 - Son Güncelleme: 08.01.2021 09:12
Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Büyük bir kuraklık bizi bekliyor

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karacalar, Yapalı ve Baharözü köylerine sınırı ve bölgenin önemli sulama kaynaklarından biri olan Karacalar Barajı'nda su seviyesi, yeterli yağış olmamasından kaynaklı kuraklık ve düzensiz sulama nedeniyle son yılların en düşük seviyesine çekildi.

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Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Büyük bir kuraklık bizi bekliyor

Özellikle 3 köyün ve Ulaş ilçesindeki tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rol oynayan barajın son 5 yılda gözle görülür derecede çekilen suyu bölge halkını tedirgin ediyor.

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Büyük bir kuraklık bizi bekliyor

Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu yaklaşık 1 kilometre çekilerek Yapalı köyüne kadar ulaştı. Çekilmeyle birlikte Yapalı köyünde sular altında kalan eski mezarlar da ortaya çıktı. Köylüler, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bazı eski tarım arazilerinin bir kısmını tekrar kullanmaya başladı. Suyu çekilen baraj gölü dron ile havadan görüntülendi.

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Büyük bir kuraklık bizi bekliyor


'1 KİLOMETRE ÇEKİLMİŞ DURUMDA'
Köy sakinlerinden Yunus Alperen Saygın (18), "Bundan 6 sene önce barajımızın suyu çok fazla çekilmişti, ardından zamanla tekrar doldu. Ancak son iki senede yapılan bilinçsiz sulama ve kurak geçen kış mevsimi nedeniyle baraj suyunun daha da çekildiğini fark ettirdi bize.

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! Büyük bir kuraklık bizi bekliyor

Biraz ileride bir köyümüz daha var, su eskiden oradaydı zamanla yaklaşık 1 kilometre çekilmiş durumda. Mezarların, adacıkların, bahçe ve ağaçların burada olduğunu bilmiyordum.

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