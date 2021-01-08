Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! "Büyük bir kuraklık bizi bekliyor"
Kuraklık gerçeği son yılların en büyük sorunlarından bir tanesi olarak karşımızda. Sivas'ta kuraklık kent genelindeki birçok baraj ve göllerini etkiledi. Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'nda su seviyesi son yıllardaki en düşük seviyeye indi. Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu son 5 yılda yaklaşık 1 kilometre çekildi. Çekilmeyle birlikte Yapalı köyünde sular altında kalan eski mezarlar da ortaya çıktı.
08.01.2021 09:12
- Son Güncelleme: 08.01.2021 09:12
Baharözü köyü yakınlarındaki baraj suyu yaklaşık 1 kilometre çekilerek Yapalı köyüne kadar ulaştı. Çekilmeyle birlikte Yapalı köyünde sular altında kalan eski mezarlar da ortaya çıktı. Köylüler, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bazı eski tarım arazilerinin bir kısmını tekrar kullanmaya başladı. Suyu çekilen baraj gölü dron ile havadan görüntülendi.
'1 KİLOMETRE ÇEKİLMİŞ DURUMDA'
Köy sakinlerinden Yunus Alperen Saygın (18), "Bundan 6 sene önce barajımızın suyu çok fazla çekilmişti, ardından zamanla tekrar doldu. Ancak son iki senede yapılan bilinçsiz sulama ve kurak geçen kış mevsimi nedeniyle baraj suyunun daha da çekildiğini fark ettirdi bize.
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