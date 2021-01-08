Baraj suyu çekilince ortaya çıktı! "Büyük bir kuraklık bizi bekliyor"



'1 KİLOMETRE ÇEKİLMİŞ DURUMDA'

Köy sakinlerinden Yunus Alperen Saygın (18), "Bundan 6 sene önce barajımızın suyu çok fazla çekilmişti, ardından zamanla tekrar doldu. Ancak son iki senede yapılan bilinçsiz sulama ve kurak geçen kış mevsimi nedeniyle baraj suyunun daha da çekildiğini fark ettirdi bize.