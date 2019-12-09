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Balon balığından sonra yeni kabus! Adana'da ortaya çıktı: İnsan yüzlü...

Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte balon balığı popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

09.12.2019 12:25 - Son Güncelleme: 09.12.2019 12:28
Balon balığından sonra yeni kabus! Adanada ortaya çıktı: İnsan yüzlü...

Karataşlı balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.

Balon balığından sonra yeni kabus! Adanada ortaya çıktı: İnsan yüzlü...

Balıkçı Hakan Kangal, kış mevsiminin gelmesiyle balon balıklarının azaldığını ancak sapan balığı popülasyonunun arttığını kaydetti. Tüccarların sapan balığını temizlenmiş halde kilosunu 1,5 TL'den aldıklarını anlatan Kangal, temizlemesi çok zahmetli olduğu için avladıkları bu balıkları satmayıp denize attıklarını dile getirdi.

Balon balığından sonra yeni kabus! Adanada ortaya çıktı: İnsan yüzlü...

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Sapan balığı yoğunluğu nedeniyle değerli balıkları da avlayamadıklarını vurgulayan Kangal şunları söyledi:

Balon balığından sonra yeni kabus! Adanada ortaya çıktı: İnsan yüzlü...

"Bu balığın hiç kıymeti olmadığı için bizi yoruyor. Mesela bugün 4 kişi ava çıktık. Hemen hemen bir ton ağırlığında bu balıktan çıktı.

Balon balığından sonra yeni kabus! Adanada ortaya çıktı: İnsan yüzlü...

Bu balıklar biraz hacimli olduğu için bütün ağı kaplıyor. Mürekkep balığı, dil balığı için ava çıktık ancak bu balıklar yüzünden çok az balık avlayabildik.

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