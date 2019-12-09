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Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

Hindistan'da bir fotoğrafçı anne ayının yavruları için kaplanla verdiği mücadeleyi kare kare görüntüledi. Boz ayı ya da bozayı, ayıgiller familyasından Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türüdür. Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısıdır. Kaplan, kedigiller familyasından etçil bir memeli hayvan türü ve büyük kediler ailesinin dört üyesinden biri süper yırtıcıdır. Hint alt-kıtası dünyada yaşayan vahşi kaplanların %80'ine ev sahipliği yapmaktadır.

09.12.2019 13:53 - Son Güncelleme: 09.12.2019 13:53
Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

Kuzey Hindistan'da bulunan Ranthambore Milli Parkı'nda çekilen bu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Ancak kaplan ve ayının mücadelesinin sonu hiç beklediğiniz gibi değil. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran o anlar...

Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...

VAHŞİ DOĞADAN NEFES KESEN ANLAR

Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...
Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...
Kaplan ve ayının inanılmaz kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti ama...
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