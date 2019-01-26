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Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

BALIKESİR'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emine Bektaş isimli kadın aşırı kilo ve ağrılara nedeniyle hastaneye başvurdu. Gerçek hastanede anlaşıldı. Emine Bektaş'ın karnından öyle bir şey çıktı ki, doktorlar hayrete düştü.

26.01.2019 11:09 - Son Güncelleme: 26.01.2019 11:24
Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

Balıkesir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emine Bektaş (48), ağrıları artınca ve aşırı kilo problemi sebebiyle Bandırma Devlet Hastanesine başvurdu.

Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

Burada yapılan tahlillerde kadının karnında kist olduğu belirlendi. Yapılan başarılı bir operasyonla Bektaş'ın karnından 15 santimetre çapında yaklaşık 7 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Akkaya, Emine Bektaş'ın kendilerine karın şişliği ve ağrı problemiyle başvurduğunu söyledi. Akkaya, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bugün kadınlarda sıkça görülen ve tedavisi çok kolay olan miyom ameliyatını yaptık. Hastamızın ismi Emine Bektaş, 48 yaşında ve menopoza girmiş. Miyom büyük boyda olduğu için çok ihmal edilmiş. Hastamız polikliniğimize karın şişliği ve karın ağrısı şikâyetinde başvurdu. İlk bakışta 6-7 aylık gebelik görüntüsü vardı.

KARNINDAN 7 KİLO UR ÇIKTI

Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

Ultrason ile miyom olduğunu tespit ettik. Bütün tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat ettik. Bu miyom kendi kas dokusunda geliştiği için genelde iyi huyludur. Ameliyat 2 saat sürdü. Gayet başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Çıkarttığımız kitle yaklaşık 6 kilogram ağırlığındadır. Miyomlar kanla beslendiği için hastamız da kansızlık söz konusu ve 5 ünite kan verdik. İlk 24 saat hastanemiz de istirahat ettikten sonra taburcu işlemi gerçekleşecektir. Benim tavsiyem 35 yaşından sonra en az yılda defa doktor kontrolüne gelmesi gerekiyor" dedi.

Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.

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