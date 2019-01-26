Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama...

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Akkaya, Emine Bektaş'ın kendilerine karın şişliği ve ağrı problemiyle başvurduğunu söyledi. Akkaya, "26 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bugün kadınlarda sıkça görülen ve tedavisi çok kolay olan miyom ameliyatını yaptık. Hastamızın ismi Emine Bektaş, 48 yaşında ve menopoza girmiş. Miyom büyük boyda olduğu için çok ihmal edilmiş. Hastamız polikliniğimize karın şişliği ve karın ağrısı şikâyetinde başvurdu. İlk bakışta 6-7 aylık gebelik görüntüsü vardı.

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