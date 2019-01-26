Balıkesir'de akılalmaz olay! Herkes hamile sandı ama... 26 Ocak 2019, Cumartesi

BALIKESİR'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emine Bektaş isimli kadın aşırı kilo ve ağrılara nedeniyle hastaneye başvurdu. Gerçek hastanede anlaşıldı. Emine Bektaş'ın karnından öyle bir şey çıktı ki, doktorlar hayrete düştü.