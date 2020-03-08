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Bakın bir karga öldükten sonra inanılmaz şeyle oluyor! Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır!

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırma tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler kan donduran cinsten. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek. Kargalar üzerinde araştırmalar yapan, bir grup bilim insanına göre, doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilirler, hayatta kalmak için malzemelerini ihtiyaçlarını karşılamak için en yaratıcı biçimlerde kullanabilirler. Kargaların muazzam sosyal ilişkileri var. Toplu halde yaşıyor ve birbirleriyle özel bir dille iletişime geçiyorlar. Hayatları boyunca tek bir eşe bağlı olarak yaşayan kargalar yavruların bakımında da ortak roller üstleniyorlar.





08.03.2020 15:11 - Son Güncelleme: 08.03.2020 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





