Haberler Galeri Yaşam +18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

En ufak parçasını dahi yedi! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... İzleyenleri adeta dehşete düşüren görüntü Youtube'de yayınlandı. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyaretinde hayatının şokunu yaşadı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatmak isterken felaketin eşiğinden döndü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu. Ve sonrasında olanlar oldu. Ayılar sanılanın aksine çekingen ve korkak hayvanlardır. Çoğu insana saldırmalarının nedeni de aniden karşılaşıldığında hayvanın korkarak paniklemesidir.

08.03.2020 11:08 - Son Güncelleme:
+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

International Fund for Animal Welfare için danışmanlık yapan veteriner Kati Loeffler, "Videoda karşılaşmanın nasıl başladığını söylemek güç," diyor. "Önemli olan nokta, hayvanların karşısına bir anda çıkmamak ve onları şaşırtmamak." "Ayıdan kaçmayı denemeyin," diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.

+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da 18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mars'ta ortaya çıktı! Görenleri dehşete düşüren cisim...
Mars'ta ortaya çıktı! Görenleri dehşete düşüren cisim...