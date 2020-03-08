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+18'lik görüntü kan dondurdu! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... En ufak parçasını dahi yedi!

En ufak parçasını dahi yedi! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca... İzleyenleri adeta dehşete düşüren görüntü Youtube'de yayınlandı. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyaretinde hayatının şokunu yaşadı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatmak isterken felaketin eşiğinden döndü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu. Ve sonrasında olanlar oldu. Ayılar sanılanın aksine çekingen ve korkak hayvanlardır. Çoğu insana saldırmalarının nedeni de aniden karşılaşıldığında hayvanın korkarak paniklemesidir.

08.03.2020 11:08 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





