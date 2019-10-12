Bakanlık hileli arıcılık ürünleri tek tek ifşa etti! Fer, Donello, Billur, Çobanoğlu marka bal tüketenler dikkat...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesini tek tek açıkladı! Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu. Hilelili ürünlerin arasında arıcılık ürünleri de bulunuyor. Fer, Donello, Billur, Diyar, Doyunca Süzme Çiçek Balı, Erzincan Süzme Çiçek Balı, Çobanoğlu, Beyazca gibi arıcılık ürünleri üreten markaların ürünleri taklit ve hileli ürünler listesinde yer alıyor. İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı hileli arıcılık ürünlerinin listesi...
12.10.2019 23:11
- Son Güncelleme: 12.10.2019 23:47
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