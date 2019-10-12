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Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesidir. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Sultan Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

12.10.2019 23:31 - Son Güncelleme: 12.10.2019 23:33
Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu.

Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Sultan Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

II. Abdülhamid

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