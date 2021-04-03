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Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnassos'un bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor" dedi. Ersoy, "Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş" açıklamasında bulundu.

03.04.2021 16:11 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:27
Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu.

Ersoy, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında inceleme yaptı.

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Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan 2 bin 400 yıllık mezarın kapağını açan Ersoy, Müze Müdürü Hüseyin Toprak'tan bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahitin 8 Mart'ta yapılan kazı sırasında keşfedildiğini söyledi.

Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Lahitin üst kapağının ilk defa bugün basın mensuplarıyla açıldığını aktaran Ersoy, "Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor.

Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Bölgeyi geçici olarak kapatacaklarına değinen Ersoy, daha sonra üzerine çadır yaparak güneşten koruyacaklarını, yavaş yavaş içerisindekilerin çıkarılacağını dile getirdi.