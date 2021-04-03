Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı

Lahitin üst kapağının ilk defa bugün basın mensuplarıyla açıldığını aktaran Ersoy, "Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor.