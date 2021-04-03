Bakan Ersoy Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı! Mezarın içinden tarih çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Mezarın içinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnassos'un bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor" dedi. Ersoy, "Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş" açıklamasında bulundu.
03.04.2021 16:11
- Son Güncelleme: 03.04.2021 16:27
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum ilçesinde 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu.
Ersoy, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanında inceleme yaptı.