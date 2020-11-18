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Bağırsaktan yapılıyor! Çeşitli ülkelerden talep yağıyor

Son dakika haberi... İzmit'te müzisyen İrfan Yakar dana ve koyun bağırsağından enstrüman teli yapıyor. İrfan Yakar enstrüman tellerinin yurt dışından ithal edildiğini, kendisinin yaptığı tellere ilgi olduğunu belirtti. Yakar, "Şimdi İtalya'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan çeşitli ülkelerden istekler geldi. Hobi olarak başladığım işe şu anda biraz daha geliştirme aşamasındayım. İnanıyorum ki yakın zamanda daha da büyük bir firma haline getireceğim" diye konuştu.

18.11.2020 09:01 - Son Güncelleme: 18.11.2020 09:01
Bağırsaktan yapıyor! Yoğun ilgi var...

Eski zamanlarda keman telleri dana ve kuzu bağırsağından üretilirken gelişen teknolojiyle birlikte plastik veya metal teller üretilmeye başlandı.

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Bağırsaktan yapıyor! Yoğun ilgi var...

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü'nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar'ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.

Bağırsaktan yapıyor! Yoğun ilgi var...

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü'nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar'ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.

Bağırsaktan yapıyor! Yoğun ilgi var...

'DANA VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN YAPIYORUM'
Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor.

Bağırsaktan yapıyor! Yoğun ilgi var...

Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz.

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