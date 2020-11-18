Bağırsaktan yapılıyor! Çeşitli ülkelerden talep yağıyor

'DANA VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN YAPIYORUM'

Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor.