Bağırsaktan yapılıyor! Çeşitli ülkelerden talep yağıyor
Son dakika haberi... İzmit'te müzisyen İrfan Yakar dana ve koyun bağırsağından enstrüman teli yapıyor. İrfan Yakar enstrüman tellerinin yurt dışından ithal edildiğini, kendisinin yaptığı tellere ilgi olduğunu belirtti. Yakar, "Şimdi İtalya'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan çeşitli ülkelerden istekler geldi. Hobi olarak başladığım işe şu anda biraz daha geliştirme aşamasındayım. İnanıyorum ki yakın zamanda daha da büyük bir firma haline getireceğim" diye konuştu.
18.11.2020 09:01
- Son Güncelleme: 18.11.2020 09:01
'DANA VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN YAPIYORUM'
Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor.
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