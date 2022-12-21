Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99'u vazgeçti
Zihin-göz koordinasyonunun, zekayı ortaya çıkardığı zeka testlerinden bir tanesi daha sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Biri bana bu fotoğrafı gönderdi ve leoparı bulmamı istedi. Leoparı bulana kadar şaka olduğuna ikna olmuştum. Onu bulabilir misin?" notuyla paylaştığı kare kısa sürede viral oldu. Peki siz o leoparı bulabildiniz mi? Yanıt haberin devamında.
21.12.2022 16:28 - Son Güncelleme: 21.12.2022 16:28
Fotoğrafı paylaşan kişi paylaşımına "Biri bana bu fotoğrafı gönderdi ve leoparı bulmamı istedi. Leoparı bulana kadar şaka olduğuna ikna olmuştum. Onu bulabilir misin?" notunu iliştirdi. İtiraf edelim ki leoparı bulmak hiç kolay değil. Uzun bir incelemenin ardından çoğu kişi pes ediyor ve leoparı bulmaktan vazgeçiyor.