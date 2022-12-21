Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99’u vazgeçti

Fotoğrafı paylaşan kişi paylaşımına "Biri bana bu fotoğrafı gönderdi ve leoparı bulmamı istedi. Leoparı bulana kadar şaka olduğuna ikna olmuştum. Onu bulabilir misin?" notunu iliştirdi. İtiraf edelim ki leoparı bulmak hiç kolay değil. Uzun bir incelemenin ardından çoğu kişi pes ediyor ve leoparı bulmaktan vazgeçiyor.