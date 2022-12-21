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Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99'u vazgeçti

Zihin-göz koordinasyonunun, zekayı ortaya çıkardığı zeka testlerinden bir tanesi daha sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Biri bana bu fotoğrafı gönderdi ve leoparı bulmamı istedi. Leoparı bulana kadar şaka olduğuna ikna olmuştum. Onu bulabilir misin?" notuyla paylaştığı kare kısa sürede viral oldu. Peki siz o leoparı bulabildiniz mi? Yanıt haberin devamında.

21.12.2022 16:28 - Son Güncelleme: 21.12.2022 16:28
Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99’u vazgeçti

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı fotoğraf kısa sürede viral oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99’u vazgeçti

Fotoğrafı paylaşan kişi paylaşımına "Biri bana bu fotoğrafı gönderdi ve leoparı bulmamı istedi. Leoparı bulana kadar şaka olduğuna ikna olmuştum. Onu bulabilir misin?" notunu iliştirdi. İtiraf edelim ki leoparı bulmak hiç kolay değil. Uzun bir incelemenin ardından çoğu kişi pes ediyor ve leoparı bulmaktan vazgeçiyor.

Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99’u vazgeçti

Evet, bir süre baktıktan sonra bulamayanların sayısı çoğunlukta olacaktır. Ancak biraz ağacın sağ tarafına doğru bakmayı deneyin.

Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99’u vazgeçti

Ağacın hemen sağ tarafında dalın kadraja takılmış dalın hafif üstüne bakın. Orada leoparı görebileceksiniz.

Bu fotoğraf bakanlara saç baş yoldurdu! Bir leopar var ama hadi bulun bulabilirseniz! Zor olduğuna eminiz arayanların yüzde 99’u vazgeçti

Gerçekten bu fotoğraftaki leoparı bulmak oldukça zordu.

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