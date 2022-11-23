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Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinde korkunç detay 'bu yıl depremler...' 2023 kehanetleri ise hiç açıcı değil ortaya çıktı

Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında pek iç açıcı detaylar yok. Geçtiğimiz günlerde de 2023 kehanetleri ortaya çıkan kahin Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri arasındaki deprem detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

23.11.2022 08:56 - Son Güncelleme: 23.11.2022 08:56
Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde korkunç detay ’bu yıl depremler...’ 2023 kehanetleri ise hiç açıcı değil ortaya çıktı

Daha önce dünya çapındaki bir çok olayı önceden bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler tekrar gündeme geldi. 2023 için ise yine iç açıcı bir tablo çizmiyor.

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Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde korkunç detay ’bu yıl depremler...’ 2023 kehanetleri ise hiç açıcı değil ortaya çıktı

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen, Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı.

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde korkunç detay ’bu yıl depremler...’ 2023 kehanetleri ise hiç açıcı değil ortaya çıktı

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Bulgar asıllı kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde korkunç detay ’bu yıl depremler...’ 2023 kehanetleri ise hiç açıcı değil ortaya çıktı

Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga hem 2022 yılı hem de 2023 için çok iç açıcı bir tablo çizmedi. İşte ünlü kahinin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini öngördüğü 6 korkunç olay...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerinde korkunç detay ’bu yıl depremler...’ 2023 kehanetleri ise hiç açıcı değil ortaya çıktı

1- DEPREMLER TSUNAMİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinde yoğun sel felaketleri meydana gelebilir.

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