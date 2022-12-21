Baba Vanga, Nostradamus ve Aujula! 3 kahinden 2023 kehanetleri: "Üzerlerinde bir ateş..." Taş üstünde taş kalmayacak

1- NOSTRADAMUS: TÜM DÜNYAYI SARAN HUZURSUZLUK

2022 yılı için söylediği 5 kehanetten 4'ü gerçekleşen Nostradamus'un 2023 kehanetleri de oldukça ürkütücü. Fransız bir astrolog olan Nostradamus, 1555 senesinde kaleme aldığı 'Les Propheties' isimli kitabında, 2023 yılı için de bazı öngörülerde bulundu. Bunlardan ilki ise III. Dünya Savaşı oldu. "Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü" diyerek kehanetini yazan Nostradamus, Fransa'da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise 'Krala yenilmeyecek' ifadelerini kullanıyor. Bu kehanet sürmekte olan Rusya-Ukrayna savaşının III. Dünya Savaşı'na dönüşebileceği şeklinde yorumlandı.