Baba Vanga, Nostradamus ve Aujula! 3 kahinden 2023 kehanetleri: "Üzerlerinde bir ateş..." Taş üstünde taş kalmayacak
2023 yılı için artık geri sayım başladı... Her sene olduğu gibi bu yılın sonunda da 2023 kehanetleri bir bir ortaya çıkıyor. Kör kahin Baba Vanga, en büyük kahin Nostradamus ve günümüz kahini Nicolas Aujula... 3 kahinin 2023 yılına dair kehanetleri bir anda dünyanın konuştuğu konulardan biri haline geldi. Peki o kehanetlerde neler yer alıyor. İşte detaylar...
İnsalık tarih boyunca hep geleceğini merak etmiştir. Kimi zaman fallara, kimi zaman astrolojiye başvurmuştu. Bu tarih süresince ortaya çıkan bazı insanlar da geleceği öngörmeleriyle o tarihin sayfalarında yer aldı. Onlardan üçü; Baba Vanga, Nostradamus ve Nicolas Aujula'nın 2023 kehanetlerini sizler için derledik.
1- NOSTRADAMUS: TÜM DÜNYAYI SARAN HUZURSUZLUK
2022 yılı için söylediği 5 kehanetten 4'ü gerçekleşen Nostradamus'un 2023 kehanetleri de oldukça ürkütücü. Fransız bir astrolog olan Nostradamus, 1555 senesinde kaleme aldığı 'Les Propheties' isimli kitabında, 2023 yılı için de bazı öngörülerde bulundu. Bunlardan ilki ise III. Dünya Savaşı oldu. "Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü" diyerek kehanetini yazan Nostradamus, Fransa'da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise 'Krala yenilmeyecek' ifadelerini kullanıyor. Bu kehanet sürmekte olan Rusya-Ukrayna savaşının III. Dünya Savaşı'na dönüşebileceği şeklinde yorumlandı.
Ünlü kahinin bir diğer öngörüsü ise kraliyet sarayının üstünde bir ateş olacağıydı. Bu kehanet medeniyetin küllerinden yeni bir dünya düzeninin doğacağı şeklinde yorumlandı. Nostradamus 2023'te sıcaklıkların daha da yükseleceğini ve deniz seviyelerinin beklenmedik düzeye çıkacağını ise şöyle kaleme almıştı:
Nostradamus'a göre tüm dünyada yaşam koşullarının zorlaşması ve küresel ısınmanın giderek kontrolden çıkmasıyla toplumdaki huzursuzluk 2023'te zirveye ulaşabilir. Nostradamus kitabında, "Er ya da geç büyük değişikliklerin yapıldığını, görkemli korkuları ve intikamı göreceksiniz" diye de yazdı.