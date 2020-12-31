Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer Türkiye'nin merak ettiği o soruyu yanıtladı! Katil erkek arkadaşı mı?

Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize.