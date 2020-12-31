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Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer Türkiye'nin merak ettiği o soruyu yanıtladı! Katil erkek arkadaşı mı?
Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer Türkiye'nin merak ettiği o soruyu yanıtladı! Katil erkek arkadaşı mı?
Türkiye, Aylin Sözer cinayetini konuşurken son dakika haberleri peş peşe geliyor. İstanbul Maltepe'de öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer, zanlı Kemal Ayyıldız'ın kızının erkek arkadaşı olup olmadığı konusundaki soru işaretlerine son noktayı koydu. İşte Türkiye'nin konuştuğu Aylin Sözer cinayeti ve merak edilen soruların yanıtları.
31.12.2020 13:12
- Son Güncelleme: 31.12.2020 13:32
İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer lik kez konuştu.
Bir televizyon kanalının haberine göre, kızının iki ay önce Sefaköy'den Maltepe'deki bu eve taşındığını belirten Sözer, "Kitapları için dolap yaptırmak istiyordu ve bu adamla konuşup fiyat almış. 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar" dedi.
"ERKEK ARKADAŞI OLSA BİLİRDİK"
Tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer, "Erkek arkadaşı olsa bilirdik.
Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize.
Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin" diye konuştu.