Şoke eden olay! Arabanın ön tekerleğindeki hayvanı görenler gözlerine inanamadı! Devasa hayvan…
Antalya'da daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Park halindeki aracın ön tekerine tutunan hayvanı görenler şoke oldu. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İşte o anlar…
Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunan arasına girdi.
İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!