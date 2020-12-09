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Aydın'da sokakta perişan halde bulunan köpek 14 kilodan 65 kiloya çıktı

Aydın'da sokakta 14 kiloyken bulunan bir gözü görmeyen ve tüm vücudunda yaralar oluşan sokak köpeğini hayvansever Funda Küçük sahiplendi. Küçük, 6 ayda köpeğe uyguladığı bakımla sevimli canlıyı 65 kiloya kadar getirdi. Köpeğin son hali görenleri şaşırttı.

09.12.2020 13:36 - Son Güncelleme: 09.12.2020 13:36
Aydın'da sokakta perişan halde bulunan köpek 14 kilodan 65 kiloya çıktı

Aydın'da bir deri bir kemik kalan, bir gözü görmeyen ve tüm vücudunda yaralar oluşan sokak köpeğini sahiplenen hayvansever, çocuğu gibi baktığı hayvana yeni bir yaşam sağladı.

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Aydın'da sokakta perişan halde bulunan köpek 14 kilodan 65 kiloya çıktı

Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü.

Aydın'da sokakta perişan halde bulunan köpek 14 kilodan 65 kiloya çıktı

Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü.

Aydın'da sokakta perişan halde bulunan köpek 14 kilodan 65 kiloya çıktı

Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi.

Aydın'da sokakta perişan halde bulunan köpek 14 kilodan 65 kiloya çıktı

Köpekle 6 ay yakından ilgilenen Küçük, ilk aldığında 14 kilo olan köpeği 65 kiloya kadar çıkardı.

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