"Ay yıldız" mimarili cami ibadete gün sayıyor

Sivas'ta belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle inşa edilen "ay yıldız" şeklinde mimariye sahip caminin hizmete girmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bir gecikme olmazsa eylül veya ekim ayı gibi ibadete açacağız. Mimari olarak fark yaratan bir proje, Türkiye'de farkı şimdiden hissedilmeye başlandı" dedi.

08.07.2019 14:08 - Son Güncelleme: 08.07.2019 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





