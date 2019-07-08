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"Ay yıldız" mimarili cami ibadete gün sayıyor

Sivas'ta belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle inşa edilen "ay yıldız" şeklinde mimariye sahip caminin hizmete girmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bir gecikme olmazsa eylül veya ekim ayı gibi ibadete açacağız. Mimari olarak fark yaratan bir proje, Türkiye'de farkı şimdiden hissedilmeye başlandı" dedi.

08.07.2019 14:08 - Son Güncelleme: 08.07.2019 14:09
Ay yıldız mimarili cami ibadete gün sayıyor

Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında son aşamaya gelindi.

Ay yıldız mimarili cami ibadete gün sayıyor

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki cami, mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Ay yıldız mimarili cami ibadete gün sayıyor

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin kısa zamanda ibadete açılması hedefleniyor.

Ay yıldız mimarili cami ibadete gün sayıyor

Camide taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanlar da bulunuyor.

Ay yıldız mimarili cami ibadete gün sayıyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında temeli atılan ve mimarisiyle Türkiye'de fark yaratan "ay yıldız" caminin inşaatının son aşamaya geldiğini söyledi.

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