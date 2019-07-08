"Ay yıldız" mimarili cami ibadete gün sayıyor
Sivas'ta belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle inşa edilen "ay yıldız" şeklinde mimariye sahip caminin hizmete girmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bir gecikme olmazsa eylül veya ekim ayı gibi ibadete açacağız. Mimari olarak fark yaratan bir proje, Türkiye'de farkı şimdiden hissedilmeye başlandı" dedi.
08.07.2019 14:08
- Son Güncelleme: 08.07.2019 14:09
Sivas'ta yapımına 2017 yılında başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında son aşamaya gelindi.
Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana kurulu "ay yıldız" şeklindeki cami, mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.
Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin kısa zamanda ibadete açılması hedefleniyor.
Camide taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanlar da bulunuyor.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında temeli atılan ve mimarisiyle Türkiye'de fark yaratan "ay yıldız" caminin inşaatının son aşamaya geldiğini söyledi.