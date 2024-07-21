Avcılar'da kan donduran cinayet! Önce bıçakladılar sonra denize attılar | Sicilleri kabarık çıktı: 2 gün önce cezaevinden...

Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheliler gözlatına alınırken, hayatını kaybeden Ala'nın 25, Eray A.'nın 8, Hüseyin E.'nin ise, poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Cezaevinden 2 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Serdar Ala henüz bilinmeyen bir nedenle tekne restorandaki 3 kişiyle tarıtşmaya başladı.
Tartışma sırasında 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.