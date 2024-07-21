Avcılar'da kan donduran cinayet! Önce bıçakladılar sonra denize attılar | Sicilleri kabarık çıktı: 2 gün önce cezaevinden...

Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheliler gözlatına alınırken, hayatını kaybeden Ala'nın 25, Eray A.'nın 8, Hüseyin E.'nin ise, poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.