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Yunanistan'ı titretecek liste! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 100 ülke arasında zirveye imzasını attı!

Askeri güç analizleri konusunda önde gelen platformlardan Global Fire Power, 2024 yılına ait yıllık Askeri Güç Sıralaması'nı açıkladı. Listede ülkelerin askeri yetenekleri, 60'tan fazla farklı faktör ve 36'dan fazla veri kategorisi kullanılarak değerlendirildi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 16:13 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 16:25
Yunanistan’ı titretecek liste! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 100 ülke arasında zirveye imzasını attı! 1

Global Fire Power'ın merakla beklenen 2024 raporu yayınlandı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri mercek altına alınırken, rapor çarpıcı rakamlar ortaya koydu. 103 ülkeden toplanan verilere göre, dünya genelinde 103 hava kuvvetine dağılmış halde 48.082 askeri uçak ve helikopter bulunuyor.

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

Yunanistan’ı titretecek liste! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 100 ülke arasında zirveye imzasını attı! 2

100 TANZANYA - 39 puan

Yunanistan’ı titretecek liste! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu: Türkiye 100 ülke arasında zirveye imzasını attı! 3

99 SENEGAL - 39 puan

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