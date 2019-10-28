Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyadan kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. Bizde sizler için Atatürk'ün resimleri ile Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...
Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 96. yılı yurt genelinde çeşitli etkinlikler kutlanacak. Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutlayacak olan vatandaşlar, bir yandan da internet üzerinde paylaşabilmek için Atatürk'ün Cumhuriyet sözlerini araştırıyor. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ve Atatürk resimleri...
* "Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."
* Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk Devleti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.