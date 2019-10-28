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Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyadan kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. Bizde sizler için Atatürk'ün resimleri ile Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...

28.10.2019 15:38 - Son Güncelleme: 28.10.2019 15:38
Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 96. yılı yurt genelinde çeşitli etkinlikler kutlanacak. Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutlayacak olan vatandaşlar, bir yandan da internet üzerinde paylaşabilmek için Atatürk'ün Cumhuriyet sözlerini araştırıyor. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ve Atatürk resimleri...

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

* Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

* Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

* Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

* "Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

* Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk Devleti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.

Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri! En güzel Atatürk resimleri burada! İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri

* Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.

* Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

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