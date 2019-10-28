Hosteslerin yolculuk sonrası ortaya çıkan pozları sosyal medyayı salladı

Hostesler ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Uçakta çekilen fotoğraflar bu kadarı da olmaz dedirten cinsten. Hava yollarının belki de en çok merak edilen personelleri olan hostesler yine dikkatleri üstlerine çekmeyi başardı. Hosteslerin yolculuk sonrası ve sırasında çektikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Hostes veya diğer adıyla kabin memuru, uçuşlarda uçak içerisindeki yolcuların konforunu ve emniyetini sağlamakla görevli olan çalışandır. Uçak içerisinde, uçuş hariç neredeyse her şey hostesler tarafından yapılır. Hosteslik genellikle kadınlar tarafından tercih edilen bir meslektir.

28.10.2019 15:41 - Son Güncelleme: 28.10.2019 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





