Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Sonu inanılmaz (Aslan Kaplan kavgası)
Aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. Aslan ve kaplanın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar... Aslan biraz daha güçlüdür ve çeviktir. ve bence daha akıllıdır. çünkü bütün sorunlarını kendi çözer. aslan ise savaşçıdır. en önemli silahı adeta bir zırh olan yelesidir. kavga kondüsyonu iyidir ve kavga etmek için doğar. kavga etmeyi iyi bilir. eğer bir sebebi varsa, öleceğini bilse bile o kavgaya girer. Bu iki kedinin kavgası saatler sürer. birbirlerini öldürmeleri çok ama çok zor. çünkü birbirlerini boğamazlar.ancak omuriliklerini parçalayarak kolayca öldürebilirler.
Aslan ve kaplanın kavga görüntüleri sosyal medyayı salladı. Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İki büyük avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı. Milyonlarca kez tıklanan görüntülerde aslan ve kaplanın uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadığı görüldü. Uzun süren dövüş sürpriz bir sonla bitti. İşte sosyal medyanın dilinden düşmeyen o anlar...
Aslan biraz daha güçlüdür ve çeviktir. ve bence daha akıllıdır. çünkü bütün sorunlarını kendi çözer. aslan ise savaşçıdır. en önemli silahı adeta bir zırh olan yelesidir. kavga kondüsyonu iyidir ve kavga etmek için doğar. kavga etmeyi iyi bilir. eğer bir sebebi varsa, öleceğini bilse bile o kavgaya girer.
Bu iki kedinin kavgası saatler sürer. birbirlerini öldürmeleri çok ama çok zor. çünkü birbirlerini boğamazlar.ancak omuriliklerini parçalayarak öldürebilirler kolayca. ki bu da çok düşük bir ihtimal. veya saatlerce süren bir kavganın sonucunda ağır yaralanma. ama bu iki hayvan da bu toplara girmeyecektir.
İkisi de zekidir. nette mevcut bir video var aslanın kaplanı öldürdüğü. buraya koymayacağım linkini. bir çukurda kavga ediyorlar ve sonunda kaplan oluyor. kaplan pek fully grown değil gibi ama yavru falan da değil. işte olay da burada zaten. çıkışı olmayan bir çukur . aslan ya ölecek, ya öldürecek. işte aradığı sebep bu. eğer gidebileceği bir yer olsa idi eminim ki bu kavgayı yapmazdı. zira sapık ve beyinsiz çinliler bu hayvanları aynı ortamlarda yaşamaya zorluyorlar ve videolarda görüldüğü gibi kaplanlar daha saldırgan. çünkü doğası bu. her şeyi tehdit olarak algılıyor.