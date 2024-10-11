Arnavutluk vize istiyor mu? 2024 vizesiz gidilecek ülkeler: Sömestr tatili için alternatif rotalar! Bilet fiyatları dipteyken...

Hava yolu şirketleri yıl sonu kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Pegasus'un yaptığı kampanyanın ardından gözler 2024 sömestr tatili için gidilebilecek rotalara çevrildi. Bu noktada kolay ulaşım, düşük maliyet ve vize şartı aranmayan ülkeler öne çıkıyor. Peki 2024- 2025 vizesiz gidilecek ülkeler hangileri? İşte merak edilen o liste... .

Sömestr tatili için vizesiz rotalar Sonbahar ve kış tatilleri için vizesiz gidilebilecek ülkeler arasında Güney Kore, Singapur, Şili, Japonya, Sri Lanka, Tayland, Tayvan ve Vietnam gibi seçenekler mevcut. Bu rotalar hem kültürel zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.