Arabanın sahibi otomobilin görünce şoke oldu! Kazmaları arabaya sapladılar!

Otomobil sürücüleri için en önemli sorun park yeri bulmadır. Bazen yanlış yere park ettiğimiz otomobilimizin başına şoke eden şeyler gelebiliyor. Bu bağlamda bazen yaptığımız hatalı parkın cezası bir makbuz olarak değil de otomobilimizle verilebiliyor. İşte dünyada yapılan hatalı parklar sonrasında otomobillerin geldiği son haller…



