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ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu merakla araştırılıyordu. ŞOK marketler geçtiğimiz gün indirimli ürünlerin listesini paylaşmış, Ramazan ayına özel ürünlere yer verdiğini duyurmuştu. Takipçileri tarafından araştırılan ŞOK market indirimli ürünler listesinin haberimizde derledik. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

01.05.2019 10:26 - Son Güncelleme: 01.05.2019 10:26
ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu burada! ŞOK market müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. ŞOK marketler ise geçtiğimiz gün yayınladığı katalog ile birlikte indirimli ürünler listesini duyurdu. Listeyi incelediğimizde Ramazan ayına özel indirimli ürünlere yer verildiğini görüyoruz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

1-7 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 2,5 kg: 10,95 TL

Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 2,5 kg: 7,50 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

1-7 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK marketlerde dikkat çeken ürünlerden olan Yudum ziyafet ayçiçek yağı 25 TL ve üzeri alışverişlerde 15,95 yerine 8,00 TL'den satılacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

1-7 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ramazan ayının vazgeçilmezi "Ramazan Şerbeti" ŞOK marketlerde yerini aldı. 1-7 Mayıs tarihleri arasında ŞOK marketlerden 2,95 TL'ye Mis marka Ramazan şerbetini alabilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

1-7 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ramazan denince akla gelenlerden birisi kuşkusuz güllaç tatlısıdır. 300 gr Ramazan Güllaç 6,75 TL.

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