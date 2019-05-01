ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi

1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu burada! ŞOK market müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. ŞOK marketler ise geçtiğimiz gün yayınladığı katalog ile birlikte indirimli ürünler listesini duyurdu. Listeyi incelediğimizde Ramazan ayına özel indirimli ürünlere yer verildiğini görüyoruz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...