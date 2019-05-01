ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 1-7 Mayıs ŞOK market indirimlerinde Ramazan sürprizi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu merakla araştırılıyordu. ŞOK marketler geçtiğimiz gün indirimli ürünlerin listesini paylaşmış, Ramazan ayına özel ürünlere yer verdiğini duyurmuştu. Takipçileri tarafından araştırılan ŞOK market indirimli ürünler listesinin haberimizde derledik. Bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
01.05.2019 10:26
- Son Güncelleme: 01.05.2019 10:26
1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu burada! ŞOK market müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. ŞOK marketler ise geçtiğimiz gün yayınladığı katalog ile birlikte indirimli ürünler listesini duyurdu. Listeyi incelediğimizde Ramazan ayına özel indirimli ürünlere yer verildiğini görüyoruz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 1-7 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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