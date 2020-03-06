Antalya'da sokak ortasında erkeğe şiddet! Genç kadın çılgına döndü...
Antalya Muratpaşa'da sokak ortasında 25 yaşlarında bir kadın ile erkek şiddetli şekilde tartıştı. Tartışma sonucu kadın, tartıştığı erkeği defalarca tokatlarken olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
06.03.2020 12:26
- Son Güncelleme: 06.03.2020 12:38
Antalya'dan çok ilginç bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntüde 20-25 yaşlarında iki kişinin tartıştığı görülüyor. Tartışma sonrası önce çantasını fırlatan kadın daha sonra tartıştığı erkeği defalarca tokatlıyor.
Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları deviriyor.
Bu esnada erkek şahıs olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklanıyor. Tartışma uzun süre devam ediyor.
Tartışmanın 29 Şubat tarihide saat 23.00 sularında yaşandığını anlatan Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, "Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm.
Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım" dedi.