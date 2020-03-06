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Her yerde selfie çekilmez! "Selfie çekeyim" derken başına öyle bir şey geldi ki...

Gelişen teknoloji, cep telefonları derken sosyal medya hayatımıza bir girdi, pir girdi... Artık bir iş kolu haline de gelen sosyal medyada türlü türlü tanımı, alışkanlığı da hayatlarımıza soktu. İşte onlardan biri de selfie... Neredeyse her yaptığımızı, her anımızı sosyal medyada paylaşır hale geldik. Ancak daha fazla beğeni almak için girişilen fotoğraf denemelerinde bazı talihsizlikler de yaşanmıyor değil. İşte selfie çekeyim derken başına türlü türlü şeyler gelen o insanlar.

06.03.2020 12:00 - Son Güncelleme: 06.03.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





