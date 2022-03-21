Antalya’da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir (17) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş'ın, ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi.

