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Haberler Yaşam Antalya'da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir'in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum

Antalya'da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir'in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum

Antalya'da bir otel odasında çıplak şekilde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in eski nişanlısı gözaltına alınmıştı. Nuray'ın eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi.

21.03.2022 14:24 - Son Güncelleme: 21.03.2022 14:34
Antalya’da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir (17) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş'ın, ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi.

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Antalya’da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Antalya’da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU
Yargılama süreci sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart günü saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.

Antalya’da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir’in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedenindeki incelemede; yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.

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