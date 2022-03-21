Antalya'da otel odasında cansız bedeni bulunan Nuray Demir'in eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum
Antalya'da bir otel odasında çıplak şekilde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in eski nişanlısı gözaltına alınmıştı. Nuray'ın eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi.
Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir (17) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş'ın, ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi.
Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU
Yargılama süreci sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart günü saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.