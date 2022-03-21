21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü RESİMLİ mesajları - sözleri | Down Sendromu günü boyama ve etkinlikleri! Down Sendromu nedir?
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler tarafından toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla ilan edilmiştir. Bu özel günde sosyal medyada paylaşımlar yapmak isteyenler 21 Mart Down Sendromu farkındalık günü RESİMLİ mesajları - sözlerini araştırıyor. Peki Down Sendromu nedir? Down Sendromu günü neden kutlanır? Down Sendromu günü etkinlikleri nelerdir? İşte bilgiler...
Down Sendromu nedir? sorusu günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 21 Mart Down Sendromu farkındalık günü her yıl bir çok ülkede kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu önemli günde farkındalık oluşturmak isteyenler paylaşımlar yapmak istiyor. Bu kapsamda 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü RESİMLİ mesajları - sözleri sorgulanıyor. Down Sendromu günü boyama ve etkinlikleri haberimizde...
DOWN SENDROMU NEDİR?
Öncelikle şunu belirtelim, Down Sendromu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu insan bulunmaktadır. Bu farklılık tüm toplumlarda görülebilmektedir. Bir çok kişi Otizm ile Down Sendromu'nu karıştırmaktadır. Otizm rahatsızlığına sahip bireylerde fiziki olarak belirgin özellikler görülmezken, Down Sendromlu bireyler kısa boylu, çekik gözlü, yassı kafalı ve ince dudaklıdır. İşte Down Sendromu hakkında bilgiler...
Down Sendromlular enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara ve topluma güzellikler katan kimselerdir. Down Sendromlu bireyler, karşılıksız seven ve sevilmeyi fazlasıyla hak eden kişilerdir. Onların kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin olduğu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirebilecekleri herkes tarafından bilinmelidir.
Down Sendromu hakkında erken yaşlardan itibaren yapılacak farkındalık çalışmaları, toplumumuzu bilgilendirici faaliyetlerle bu bireylerimize destek olmak bizlerin insani sorumluluğudur. Bu konuda toplum olarak göstereceğimiz destek, onların ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirecektir.
DOWN SENDROMU NEDEN OLUR?
Down sendromu 21. kromozom çiftinin bir kısmında ya da tamamında ekstra bir kromozom kopyasının meydana gelmesiyle oluşur. Vücudumuzdaki her hücrede genler vardır ve bu genler hücrede gruplanmış durumdadır. Normalde her hücrede 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23'ü anneden, 23'ü babadan gelir.