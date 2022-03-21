21 Mart Down Sendromu farkındalık günü RESİMLİ mesajları - sözleri | Down Sendromu günü boyama ve etkinlikleri! Down Sendromu nedir?

DOWN SENDROMU NEDİR?

Öncelikle şunu belirtelim, Down Sendromu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu insan bulunmaktadır. Bu farklılık tüm toplumlarda görülebilmektedir. Bir çok kişi Otizm ile Down Sendromu'nu karıştırmaktadır. Otizm rahatsızlığına sahip bireylerde fiziki olarak belirgin özellikler görülmezken, Down Sendromlu bireyler kısa boylu, çekik gözlü, yassı kafalı ve ince dudaklıdır. İşte Down Sendromu hakkında bilgiler...