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Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi.



Para düştükten sonra rüzgar sebebiyle savrulmamaya başlayan para, iki kişi tarafından yoldan tek tek toplandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

07.11.2020 16:09 - Son Güncelleme: 07.11.2020 16:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





