Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar
Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi.
Para düştükten sonra rüzgar sebebiyle savrulmamaya başlayan para, iki kişi tarafından yoldan tek tek toplandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
07.11.2020 16:09
- Son Güncelleme: 07.11.2020 16:09
Parayı teslim alan Hasan Yılmaz, paranın sahibinin bulunabilmesi için 112'yi arayarak bir miktar para bulunduğunu, parayı polise teslim etmek istediğini söyledi. Lokantaya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri 4 bin 500 lirayı saydıktan sonra tutanak karşılığında telim aldı.
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