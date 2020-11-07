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Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi.

Para düştükten sonra rüzgar sebebiyle savrulmamaya başlayan para, iki kişi tarafından yoldan tek tek toplandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

07.11.2020 16:09 - Son Güncelleme: 07.11.2020 16:09
Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre lirayı düşüren ancak farkına varmadan yoluna devam eden adamın cebinden düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı.

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Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

O anlarda yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı. Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı lokantanın sahibine teslim edildi.

Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Müşterilerinin verdiği parayı sayarak teslim alan Çorbacı Hasan lakaplı Hasan Yılmaz, işyerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti.

Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı düşüren kişiyi belirlerken, 4 bin 500 lira sahibine teslim edildi.

Antalya'da ilginç anlar: Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı böyle topladılar

Parayı teslim alan Hasan Yılmaz, paranın sahibinin bulunabilmesi için 112'yi arayarak bir miktar para bulunduğunu, parayı polise teslim etmek istediğini söyledi. Lokantaya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri 4 bin 500 lirayı saydıktan sonra tutanak karşılığında telim aldı.

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