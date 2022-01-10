Vav TV İzle
Haberler Yaşam Antalya'da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Antalya'da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Antalya'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın, su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan kadın, sağlık ekipleri ve deniz polisinin toplamda 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Haberin detayları...

10.01.2022 11:05 - Son Güncelleme: 10.01.2022 11:06
Antalya’da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Konyaaltı Sahili'nden sabah saatlerinde denize giren Larisa Stadnikova (52), bir süre sonra dalgalar tarafından sürüklenerek suda çırpınmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya’da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Stadnikova'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden sahildekiler, yakındaki polis noktasına giderek durumu görevlilere bildirdi.

Antalya’da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Telsizden yapılan çağrı üzere deniz polisi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya’da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Botla denizi tarayan ekip, Rus turisti suda hareketsiz buldu. Kalbi durduğu belirlenen Stadnikova, bota alınarak süratle Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Antalya’da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü

Limanda bekleyen sağlık ekibi, karaya çıkarılan turiste kalp masajı uygulamaya başladı. Yaklaşık 45 dakika süren ve elektroşokun da kullanıldığı müdahale sonucu Stadnikova'nın kalbi yeniden çalıştırıldı.

SON DAKİKA