Antalya'da denizde boğulan Rus kadın hayata döndürüldü
Antalya'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın, su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan kadın, sağlık ekipleri ve deniz polisinin toplamda 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Haberin detayları...
10.01.2022 11:05
- Son Güncelleme: 10.01.2022 11:06
Botla denizi tarayan ekip, Rus turisti suda hareketsiz buldu. Kalbi durduğu belirlenen Stadnikova, bota alınarak süratle Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.
Limanda bekleyen sağlık ekibi, karaya çıkarılan turiste kalp masajı uygulamaya başladı. Yaklaşık 45 dakika süren ve elektroşokun da kullanıldığı müdahale sonucu Stadnikova'nın kalbi yeniden çalıştırıldı.