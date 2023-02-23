Antakya fayının tamamı kırıldı mı? Uzman isim "Hayati derecede önemli" diyerek uyardı
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerin ardından 11 ilde yıkım oluşurken, on binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Kahramanmaraş depremi sonrası geçtiğimiz günlerde bir deprem de Hatay'da meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunurken; "Antakya fayının tamamı kırıldı mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraşlı merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da incelemelerde bulundu. Sözbilir, önceki gün Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bağımsız bir deprem olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Bölgedeki gözlemlerini tek tek anlatan Sözbilir, "Hayati öneme sahip" diyerek hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı.
"ANTAKYA FAYININ KIRILMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK..."
DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet bölgesinde beraberindeki Elazığ Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Aksoy ve Dr. Elif Akgün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fikret Koçbulut, DEÜ'den öğretim görevlisi Dr. Özkan Cevdet Özdağ ve araştırma görevlisi Dr. Mustafa Softa, AFAD elemanlarından jeoloji mühendisi Ahmet Demir ve inşaat mühendisi Gökhan Arslan ile incelemeler yapıyor.
Hataylı olan, kendi evleri de ağır hasar gören ve bazı uzak akrabaları göçük altında kalan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Hatay'da önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ve artçıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "6.4 büyüklüğündeki Antakya- Defne merkezli depremden sonra Antakya fayının kırılmış olabileceğini düşünmüştük. Bunun üzerine dün AFAD ve Sahil Güvenlik tarafından sağlanan olanaklarla Antakya'ya geldik.
FAY HATTININ TÜMÜ KIRILDI MI?
Antakya fayı üzerinde yaptığımız gözlemlerde bazı kesimlerde fay boyunca kılcal çatlaklar ve ortalama 4 santimetreye varan düşey atımların olduğu yüzey deformasyonları ile heyelan ve kaya düşmeleri gözlemledik. Bu verilere göre, Antakya fayının bir kısmının kırıldığını söyleyebiliriz.