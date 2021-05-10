Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı. İşte o kareler...

10.05.2021 00:21 - Son Güncelleme: 10.05.2021 00:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





