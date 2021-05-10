Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...
Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı. İşte o kareler...
10.05.2021 00:21
- Son Güncelleme: 10.05.2021 00:41
ANNELER MESAJ GÖNDERDİ
PKK'lı teröristlerce katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün fotoğrafının da yansıtıldığı programa videolu mesaj gönderen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun zorluklar içinde büyüdüğünü, onunla gurur duyduğunu kaydetti.
Eren'in dağdan çiçekler toplayıp Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren Ayşe Bülbül, bugün de kendisinin çiçek toplayıp Eren'in mezarına giderek "evlatlar gününü" kutladığını anlattı.