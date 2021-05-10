RAMAZAN İMSAKİYE
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Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı. İşte o kareler...

10.05.2021 00:21 - Son Güncelleme: 10.05.2021 00:41
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.

Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken sosyal medyadan gönderilen fotoğraflar da Galata Kulesi'ne aksettirildi.

Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

ANNELER MESAJ GÖNDERDİ

PKK'lı teröristlerce katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün fotoğrafının da yansıtıldığı programa videolu mesaj gönderen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun zorluklar içinde büyüdüğünü, onunla gurur duyduğunu kaydetti.

Eren'in dağdan çiçekler toplayıp Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren Ayşe Bülbül, bugün de kendisinin çiçek toplayıp Eren'in mezarına giderek "evlatlar gününü" kutladığını anlattı.

Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Etkinlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin de fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.