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Ankara'da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken iş yerlerini su bastı.

21.06.2023 16:57 - Son Güncelleme: 21.06.2023 17:25
Ankara’da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

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Ankara’da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara’da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara’da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

Sağanak nedeniyle Altındağ ilçesindeki Sarıgül Sokak'ta bulunan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti.

Ankara’da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

DÜKKANLARI SU BASTI

Mobilya dükkanının deposunu su basan İbrahim Karakaya, 100 bin liralık masrafının olduğunu belirterek, "Birden yağmur bastırdı. İçeride çay içiyorduk, dışarı çıkınca bir baktık her yer sel. Yardım bekliyoruz. Buralara bir çare bulmalılar. Hayatımda ilk defa böyle bir yağmur gördüm. Kendi kendimizi zor idare ediyoruz. Dükkanın içine yaklaşık yarım metre su girdi. Buraları bir an evvel temizleyip işimize bakmalıyız. Ama ortada bir felaket var. Atölyemde 100 bin liralık bir masrafım var" dedi.

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