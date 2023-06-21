Ankara’da yağış sonrası sokaklar göle döndü! Vatandaşlar mağdur oldu iş yerlerini su bastı...

DÜKKANLARI SU BASTI

Mobilya dükkanının deposunu su basan İbrahim Karakaya, 100 bin liralık masrafının olduğunu belirterek, "Birden yağmur bastırdı. İçeride çay içiyorduk, dışarı çıkınca bir baktık her yer sel. Yardım bekliyoruz. Buralara bir çare bulmalılar. Hayatımda ilk defa böyle bir yağmur gördüm. Kendi kendimizi zor idare ediyoruz. Dükkanın içine yaklaşık yarım metre su girdi. Buraları bir an evvel temizleyip işimize bakmalıyız. Ama ortada bir felaket var. Atölyemde 100 bin liralık bir masrafım var" dedi.

