Ankara'da virüs temizliği! Metro ve Ankaray istasyonlarında her gece...
Son dönemde artan salgınları önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Dün İran'dan gelen uçağın Ankara'ya inmesi ve içerisindeki yolcularla birlikte mürettebatın da karantinaya alınmasının ardından başkentte endişeler artarken, toplu ulaşım istasyonlarında da dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
26.02.2020 11:30
- Son Güncelleme: 26.02.2020 11:30
Ankara'da, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
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Metro ve Ankaray'ın merkez istasyonu Kızılay'da gece yarısı çalışmalara başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, istasyon giriş ve çıkışları ile iç ve dış mekanlarda detaylı temizlik yaptı.
Ankaralıların güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla hummalı bir temizlik çalışması yürüten ekipler, daha sonra viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Çalışmaları yerinde izleyen yetkililer, bütün dünyada üst solunum yolu enfeksiyonlarının gündemde olduğu bugünlerde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlerini bir kat artırdıklarını söyledi.
Bu kapsamda düzenli olarak yapılan genel temizlik işlemlerine dezenfeksiyon da ilave edildiğin belirtilirken, "Halkımızın bu konuda içi rahat olsun.