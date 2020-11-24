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Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, Mamak ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnediliyor.

24.11.2020 13:36 - Son Güncelleme: 24.11.2020 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





