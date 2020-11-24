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Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, Mamak ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnediliyor.

24.11.2020 13:36 - Son Güncelleme: 24.11.2020 13:36
Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ankara'daki Ortaköy Mezarlığı, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor.

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Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor.

Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, Mamak ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnediliyor.

Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Mezarlık içinde oluşturulan, sadece Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bulunduğu bölümde, bir yandan vefat edenlerin mezar taşları hazırlanırken diğer yandan olası ölümler için yeni mezarlar açılıyor.

Ankara'da koronavirüsten ölen yakınlarını Ortaköy Mezarlığı'na defnedenlerin anlattıkları yürekleri dağlıyor

Hüznün hakim olduğu mezarlığa gelen vatandaşlar, cenazesi olağanüstü şartlarda defnedilen yakınlarının mezarı başında dualar okuyor, mezarına karanfiller bırakıyor.

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