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Aman dikkat bayramda 'kurban' olmayın! Polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Kurban Bayramı önces polis ekipleri kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu. Satıcı ve alıcılara sahte para örneklerini gösteren ekipler, üzerinde "Mağdur Olma Dikkatli Ol" yazılarının bulunduğu bilgilendirme ve uyarı broşürlerini dağıttı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 17:55 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:55
Aman dikkat bayramda ’kurban’ olmayın! Polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı 1

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, kurban pazarlarında satıcı ve alıcılara yönelik sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Aman dikkat bayramda ’kurban’ olmayın! Polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı 2

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde bulunan kurban satış pazarında sahte para ve dolandırıcılık konuları hakkında satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme yaptı.

Aman dikkat bayramda ’kurban’ olmayın! Polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı 3

Pazarda bulunan kurbanlık satıcılarını tek tek eden ziyaret eden polis ekipleri, sahte para, dolandırıcılık, tırnakçılık ve yankesicilikle ilgili satıcılara ve alıcılara uyarılarda bulundu.

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