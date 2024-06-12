Aman dikkat bayramda 'kurban' olmayın! Polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

1 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, kurban pazarlarında satıcı ve alıcılara yönelik sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

2 Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde bulunan kurban satış pazarında sahte para ve dolandırıcılık konuları hakkında satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme yaptı.

