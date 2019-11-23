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Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

Grip olduğunu sanırken beş hafta içinde kendini önemli organları çalışmayı bırakmış şekilde komada bulan Alex Lewis, ancak bacaklarını ve kollarını kaybetti. 39 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Lewis'in yakalandığı rahatsızlık ve ardından gelişen olayların her bir detayı adeta tüyler ürpertiyor.

23.11.2019 14:54 - Son Güncelleme: 23.11.2019 15:16
Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

Alex Lewis, yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesi ve hayata tutunma azmi ile İngiltere'nin konuştuğu isimlerden birisi. Zira, 39 yaşındaki genç adamın hastalığını ciddiye almamasının akabinde bacaklarını ile kollarını kaybetmesi ve ardından ortaya koyduğu mücadele ise ülke gündeminde gerek gazete, gerekse televizyonlarda son dakika olarak duyuruluyor.

Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

Evli ve bir çocuk babası olan Alex Lewis, 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğünü bir rahatsızlığa yakalandı. Lewis, yakalandığı bu rahatsızlığın, onun organlarını yemeye kadar götüreceğini bilmiyordu. Doktorlara görünmesinin ardından korkunç hastalıkla yüzleşen genç adamın cildinde deformasyonlar oluşmaya başladı.

Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

HER BİR SATIRI TÜYLER ÜRPERTİYOR

Doktorlar, hayatta kalma şansını yüzde 3 olarak açıklarken; Alex Lewis 6 aydan fala sürede 18 defa ameliyata alındı. Bacaklarını ve ellerini kaybeden genç adam, ağzını kaybetmekten ise son anda kurtuldu.

Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki evli ve bir çocuk babası tasarımcı Alex Lewis 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğü bir rahatsızlığa yakalandı. Sağlık sorununu ciddiye almayan Alex Lewis'te bir süre sonra organ yetmezliği görüldü.

Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

Streptekok A tipi et yiyen bakteri kaptığı tespit edilen Alex Lewis'in cildinde deformasyonlar oluşmaya başladı.

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