Alex Lewis hastalığını umursamadı! Günbegün organlarını yemeye başladı...

Evli ve bir çocuk babası olan Alex Lewis, 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğünü bir rahatsızlığa yakalandı. Lewis, yakalandığı bu rahatsızlığın, onun organlarını yemeye kadar götüreceğini bilmiyordu. Doktorlara görünmesinin ardından korkunç hastalıkla yüzleşen genç adamın cildinde deformasyonlar oluşmaya başladı.