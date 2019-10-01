Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'da karaya vuran balinaların karnından araba motoru parçası ve plastik kova çıktı. İspermeçet balinası, Physeteridae familyasından tüm okyanuslarda yaygın olan balina türü. Yetişkin erkekler yazın kutup sularına göç eder. Akdeniz'de görülen en yaygın balina türüdür. Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biridir

01.10.2019 12:53 - Son Güncelleme: 01.10.2019 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





