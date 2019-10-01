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Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!

Akıllara durgunluk veren olay görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'da karaya vuran balinaların karnından araba motoru parçası ve plastik kova çıktı. İspermeçet balinası, Physeteridae familyasından tüm okyanuslarda yaygın olan balina türü. Yetişkin erkekler yazın kutup sularına göç eder. Akdeniz'de görülen en yaygın balina türüdür. Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biridir

01.10.2019 12:53 - Son Güncelleme: 01.10.2019 12:54
Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!

Almanya Tönning'de 13 sperm balinası karaya vurmuştu.

Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!

Otopsiye alınan balinaların midesinde plastik kova, araba motoru parçası ve balık ağı bulundu.

Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!

Uzmanlar, balinaların buna bağlı olarak dolaşım ve kalp yetmezliğinden öldüğünü belirledi.

Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

Akıllara durgunluk veren olay! Balinanın karnından çıkanlar şoke etti!
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