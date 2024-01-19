Ak Parti Belediye Başkan adayları iller ilçeler sıralı tam liste - AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

1 31 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti, çeşitli büyükşehir ve il belediyeleri için adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki parti, stratejik isimleri belirleyerek seçim sürecine hazırlanıyor. İşte bazı önemli illerde AK Parti'nin belediye başkanı adayları:

2 AK Parti'nin 17'si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkan adayları tanıtıldı İl belediye başkan adayları Erdoğan tarafından açıklanan 31 ilin belediye başkan adayları ise şunlar oldu: "Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın, Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık, Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş, Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal, Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün, Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan, Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya, Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu, Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan." Tanıtım programında, Altınok ve Dağ'ın isimlerinin açıklanması sırasında Ankara ve İzmir için hazırlanan seçim şarkıları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı adaylarla birlikte, illerin milletvekilleri ve parti yöneticileri de kürsüye çıkarak poz verdi.