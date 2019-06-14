GaleriYaşam

Airbus A330 tipi dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırılmaya başlandı.

14.06.2019 14:24 - Son Güncelleme: 14.06.2019 14:32
Airbus A330 tipi dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle, 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl da emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Keşan'a getirilmişti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Airbus A330 tipi dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak denizde hava yastıkları üzerinde, batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi.

Airbus A330 tipi dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı.

Airbus A330 tipi dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Önce kanat kısmı suya girmeye başlayan uçağın yaklaşık 2 saat içerisinde planlandığı üzere 30 metre derine oturması bekleniyor.

Airbus A330 tipi dev uçak denizde batırılmaya başlandı

Saros Körfezi'ne daha önce yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale Savaşları'nı temsil eden figürler bırakılmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Baba Vanga'nın varisi Kaede'nin kehanetleri kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...
Baba Vanga'nın varisi Kaede'nin kehanetleri kan dondurdu! Türkiye kehaneti ise...