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Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

Afyonkarahisar'daki Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Dağda ortaya çıkan yılkı atları, bölgeye giden bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

22.11.2019 10:44 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:51
Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

Afyonkarahisar'daki Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı.

Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

AA'nın haberine göre önceki günlerde fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, bir anda karşısına çıkan yüzlerce yılkı atının fotoğraflarını çekerek o anı ölümsüzleştirdi.

Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

Yılmaz, insansız hava aracı ile de atların video görüntüsünü kaydetti.

Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, gördüğü manzaranın kendisini büyülediğini belirtti.

Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

"BAZILARININ BANA POZ VERDİKLERİNİ BİLE DÜŞÜNDÜM"
Doğa tutkunlarının Afyonkarahisar'ı keşfetmesi gerektiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı.

Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim. Şunu söylemem gerekiyor.

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