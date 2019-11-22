Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi

"BAZILARININ BANA POZ VERDİKLERİNİ BİLE DÜŞÜNDÜM"

Doğa tutkunlarının Afyonkarahisar'ı keşfetmesi gerektiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı.