Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

Ülkemizde olduğu kadar dünyadaki diğer ülkelerde de ilginç gelenekler bulunabiliyor. Örneğin evlilik ve aile olgusu tarihin ilk dönemlerinden beri insanlar için büyük önem teşkil ediyor. Günümüzde kimi ülkelerde yaşayan bireyler evliliğe sıcak bakmasa da, bazı ülkeler vatandaşlarını evliliğe yönlendirmekte. Öyle ki, dünya üzerinde bir takım ülkeler erkekleri olduğu kadar kadınları da evliliğe teşvik etmekte. Bu teşvikin altında yatan temel neden ise, erkek kadın oranının dengesizliği olarak öne çıkmaktadır. İşte evliliğe teşvik eden o ülkeler...

22.11.2019 11:03 - Son Güncelleme: 22.11.2019 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





