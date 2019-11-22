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Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

Ülkemizde olduğu kadar dünyadaki diğer ülkelerde de ilginç gelenekler bulunabiliyor. Örneğin evlilik ve aile olgusu tarihin ilk dönemlerinden beri insanlar için büyük önem teşkil ediyor. Günümüzde kimi ülkelerde yaşayan bireyler evliliğe sıcak bakmasa da, bazı ülkeler vatandaşlarını evliliğe yönlendirmekte. Öyle ki, dünya üzerinde bir takım ülkeler erkekleri olduğu kadar kadınları da evliliğe teşvik etmekte. Bu teşvikin altında yatan temel neden ise, erkek kadın oranının dengesizliği olarak öne çıkmaktadır. İşte evliliğe teşvik eden o ülkeler...

22.11.2019 11:03 - Son Güncelleme: 22.11.2019 11:06
Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.

Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Bu ülkede erkekler çok şanslı! Kadınlar evlenebilmek için para ödüyor

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

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