Afrika'da Ne Yenir? Afrika yemekleri nelerdir? Afrika'nın lezzetiyle dikkat çeken 15 yöresel yemeği
Afrika ilk yemeğin pişirildiği kıta olmasına rağmen Afrika yemekleri uluslararası mutfak dünyasında yeterince tanınmıyor. Afrika'nın en popüler yemekleri tüm damak zevklerine hitap ediyor. Kozmopolit bir yapısı olan Afrika mutfağı pek çok kişinin damak zevkine hitap ediyor. Yani Afrika yemeklerinde Asya, Avrupa, Amerika esintileri bulmanız hayli mümkün. Afrika mutfağı, geleneksel olarak yerel tahıllar, meyve-sebzeler ve bunların yanında et ve süt ürünlerinin bir kombinasyonundan oluşuyor. Yemek çeşitliliği saymakla bitmeyen Afrika'nın yöresel yemekleri nelerdir? Afrika'da ne yenir? Bu kültürün öne çıkan lezzetlerini sizler için derledik.
İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen Afrika, dolayısıyla yemek tarihinin de çıkış noktası olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik Afrika'nın dünyanın en kalabalık ikinci kıtası olması, yemek kültürünün de çok zengin olmasına önayak oluyor. Buradan yola çıkıldığında, Afrika yöresel yemeklerinin mutlaka herkesin damak zevkine hitap eden bir tarafı olduğunu iddia etmek mümkün.
Uluslararası arenada kendine çok fazla yer bulamamış olsa da her biri çok farklı kültürlerin birleşim noktası olan Afrika mutfağı, aslında hem et severler hem de vejetaryenler için uygun alternatifler sunuyor. Ancak ne yazık ki bu özel mutfağa ait ürünler, ülkemizde de çok fazla bilinmiyor.
Bu anlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Afrika-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla öncülük ettiği projelerden biri olan Afrika Yemek Kitabı, Afrika yemeklerinin ülkemizde daha iyi tanınması açısından oldukça önemli bir adım.
Afrika'nın kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna 5 farklı bölgesine ait yemek kültürünü konu alan kitapta 58 özgün yemek tarifi de yer alıyor.
AFRİKA YÖRESEL YEMEKLERİ LİSTESİ
Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Afrika'da yüzlerce farklı yemek tarifi olduğunu tahmin etmek elbette hiç zor değil. Ancak bugünkü içeriğimizde Afrika yöresel yemekleri arasından yalnızca en popüler 15'ini inceleyeceğiz.
Belki birkaçını çoktan tattınız, belki de henüz Afrika mutfağına dair bir deneyiminiz olmadı. Ne olursa olsun, bu renkli coğrafyaya özgü lezzetlere ilgi duyuyor ve en popüler yemekleri merak ediyorsanız, Afrika yöresel yemekleri listesinin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.
1. Bunny Chow - Güney Afrika
Güney Afrika'nın en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan bunny chow, çeyrek veya yarım ekmeğin içi oyularak körili dana veya koyun eti ya da barbunya ile doldurularak yapılıyor. 19. yüzyılda şeker kamışı tarlalarında çalışmak için gelen Hintli işçilerin yemeği olduğu bilinen bunny chow, bugün Güney Afrika'nın en yaygın ve popüler yemeklerinden.
3. Chambo - Malavi
Malavi Gölü'nde yetişen chambo balığının ızgarası, Malavi genelinde çok seviliyor. Nsima adı verilen yulaf lapası veya patates kızartması ile servis edilen ızgara chambo tabağında mutlaka balkabağı veya manyok yaprağı, domates ve yer fıstığından yapılan ndiwo adlı garnitürün de olması gerekiyor.