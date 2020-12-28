Afrika'da Ne Yenir? Afrika yemekleri nelerdir? Afrika'nın lezzetiyle dikkat çeken 15 yöresel yemeği

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen Afrika, dolayısıyla yemek tarihinin de çıkış noktası olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik Afrika'nın dünyanın en kalabalık ikinci kıtası olması, yemek kültürünün de çok zengin olmasına önayak oluyor. Buradan yola çıkıldığında, Afrika yöresel yemeklerinin mutlaka herkesin damak zevkine hitap eden bir tarafı olduğunu iddia etmek mümkün.

Uluslararası arenada kendine çok fazla yer bulamamış olsa da her biri çok farklı kültürlerin birleşim noktası olan Afrika mutfağı, aslında hem et severler hem de vejetaryenler için uygun alternatifler sunuyor. Ancak ne yazık ki bu özel mutfağa ait ürünler, ülkemizde de çok fazla bilinmiyor.